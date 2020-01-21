НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ РОДИНУ З ІРАКУ Суспільство | 14-01-2020, 13:57 0 188



Військовослужбовці Львівського загону затримали учора пізно ввечері сім’ю з Іраку. Вони намагалися незаконним шляхом потрапити до Польщі.

Виявили правопорушників за інформацією співробітників оперативно-розшукового підрозділу, які повідомили про можливе незаконне порушення державного кордону групою невідомих осіб. Група реагування від відділу «Рава-Руська» вибула на вказаний напрямок та одразу ж виявила іноземців. Ними виявилися семеро громадян Іраку – четверо дорослих та троє дітей. Попередньо встановлено, що в Україну родина прибула встановленим порядком - через столичний та одеський аеропорти.

Подорожувальників, які пробиралися через кордон поза встановленими пунктами пропуску, доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування усіх обставин порушення та прийняття правового рішення щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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