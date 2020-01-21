У Брюховичах виявили застарілу авіаційну бомбу Суспільство | 14-01-2020, 13:48 0 156 У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що сьогодні в смт. Брюховичі (вул. Невеличука, 58Б) під час прогулянки в лісі (на відстані 100 м від будинку) виявлено авіаційну бомбу, часів Другої світової війни.

Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.



Львівська міська рада нагадує правила техніки безпеки. Так, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно:



— негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП);



— за можливості, попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч;



— позначити місце перебування предмета і, за можливості, огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);



— негайно повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101,102 (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження ВНП);



— не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;



— не торкатись підозрілого предмету;



— у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;



— очікувати на безпечній відстані від місця знаходження ВНП або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.



Щоб уникнути нещасних випадків, потрібно пам’ятати, що зовнішній вигляд боєприпасів від тривалого перебування в ґрунті або у воді сильно змінюється. Вони під впливом вологи деформуються, іржавіють, і від найменшого дотику вибухають.



Категорично заборонено розбирати боєприпаси, кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати.

