Минулоріч закарпатці сплатили армії понад 305 млн грн «патріотичного податку» Суспільство | 14-01-2020, 13:29 0 168

Протягом 2019 року закарпатці сплатили 305,5 млн грн військового збору для реформування української армії. У порівнянні з 2018-м, у минулому році платники області сплатили на 31 млн грн більше цього «патріотичного податку».

Фахівці органів ДПС Закарпатської області зазначають, що мешканці краю, враховуючи актуальність призначення цього платежу, відповідально ставляться і до нарахування, і до сплати військового збору.

Варто взяти до уваги, що військовий збір буде справлятися і в 2020 році. Його платниками, відповідно до податкового законодавства, є:

- фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

- фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

- податковий агент.

Зауважимо, що військовим збором обкладаються доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), а також іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Нагадаємо: військовий збір, який спрямовується на підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі, запроваджено із 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об’єкта оподаткування.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

