Співробітники Держприкордонслужби та СБУ виявили на Донеччині схрон зі зброєю Суспільство | 14-01-2020, 13:25 0 173 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=av5XlXneL_k





Оперативники Держприкордонслужби та ВКР СБУ зі складу Об’єднаних сил продовжують активну протидію можливим ворожим диверсіям, переміщенню зброї та використанню схронів з боєприпасами незаконних збройних формувань.



Так, міжвідомчою групою в складі оперативних співробітників Донецького прикордонного загону та співробітників ВКР СБУ ОТУ «Схід» проведено заходи контрдиверсійного спрямування у Волноваському районі Донецької області.



В ході відпрацювання оперативної інформації, в одному із покинутих приміщень, в районі лінії розмежування виявлено прихований сховок зброї та боєприпасів. Всього було виявлено один постріл до ВОГ-17, два РПГ-22, кулеметну стрічку на 25 набоїв, 7 набої калібру 7,62мм та понад 190 набоїв калібру 5,45мм.



Виявлену зброю та боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками ДСНС України в Донецькій області для їх подальшої утилізації.





