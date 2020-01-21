Протягом 2019 року для підтримки української армії платники податків Львівщини сплатили до державного бюджету майже 976 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 14-01-2020, 13:17 0 134









Протягом січня-грудня 2019 року платники податків Львівщини для підтримки української армії сплатили до Державного бюджету України 975,9 млн. грн. військового збору. Порівнюючи з 2018 роком такі надходження зросли на 161,2 млн. грн., або на 19,8 відс. (у січні-грудні 2018 року – 814,7 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У грудні п. р. до державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло 108,6 млн. грн. військового збору. Це на 22,7 млн. грн., або на 26,4 відс. більше, ніж у грудні торік (у грудні 2018 року – 85,9 млн. гривень).