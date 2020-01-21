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Бойовики гатили із забороненої "Мінськом" зброї – ООС
|Суспільство | 14-01-2020, 08:10
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|13 січня російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто із військовослужбовців Об’єднаних сил не постраждав.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Збройні формування РФ вели вогонь біля Зайцевого, Луганського, Оріхового, Новотошківського та Новолуганського.
Нагадаємо:
12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.
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