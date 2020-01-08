На окупованій Луганщині виявили понад 20 установок "Град" Суспільство | 07-01-2020, 01:13 0 158 Спостерігачі ОБСЄ виявили на тимчасово окупованій території Луганської області 22 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".



Джерело: пресцентр ООС



Деталі: У звіті Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ від 6 січня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.



Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч) патруль ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).



Дослівно: "Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування РФ вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій ТГК щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін".