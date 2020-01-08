Військовим 82-ї повітряно-десантної дивізії США заборонили користуватись телефонами Суспільство | 07-01-2020, 01:12 0 165 Військовослужбовцям сил швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії США, яких перекидають у регіон Перської затоки, заборонили користуватися мобільними телефонами.



Джерело: Підполковник армії США Майкл Бернс, передає CNN



Деталі: Він повідомив, що військовим заборонено брати з собою телефони чи будь-які інші електронні пристрої, які могли б розкрити їхнє місцеперебування. Це рішення стосується саме 82-ї дивізії, оскільки сили швидкого реагування можуть часто змінювати місце розташування.



Бернс зазначив, що його підрозділ намагається інформувати родини військовослужбовців про дислокацію і що для особового складу невдовзі будуть створені спеціальні телефонні центри.



Водночас підполковник армії США визнав, що таке рішення є доволі незвичним, враховуючи, що військовослужбовцям США за кордоном дозволено користуватись телефонами та іншими гаджетами.

Нагадаємо:



31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку.

3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.

Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".

Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року.