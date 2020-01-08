На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський Вогонь Миру Суспільство | 06-01-2020, 12:41 0 186













Учора, 5 січня, на українсько-польському кордоні, неподалік села Нижанковичі, Старосамбірського району Львівської області відбулась урочиста передача Вифлеємського Вогню Миру.



Близько 200 учасників міжнародного заходу з України та Польщі зустрілися на лінії кордону на ділянці Мостиського прикордонного загону, щоб з рук у руки передати вогонь.



Вже традиційно у переддень Різдва польські харцери передають українським пластунам Вифлеємський Вогонь, який долає безліч кордонів і символізує тепло, мир і злагоду, а також душевний спокій та любов.



Саме з рук в руки щорічно поширюється цей символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. На урочистому заході, біля святкового багаття гості з обох сторін співали колядок та пригощали один одного різдвяними оплатками.



Після урочистостей на кордоні, вогонь попрямував до населених пунктів, до капличок та храмів, до кожної української оселі. Цей вогонь стане доповненням під час святкування Різдва адже саме ним люди зможуть запалити свічки на Святу Вечерю.





