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Рятувальники попереджають, що Святвечір краще провести без "піротехніки"
|Суспільство | 06-01-2020, 08:56
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|Державна служба з надзвичайних ситуацій радить українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "Із метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків.
Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!".
Деталі: Рятувальники нагадують, що у період новорічних та Різдвяних свят традиційно значно збільшується кількість надзвичайних подій – у більшості випадків через недотримання правил пожежної безпеки.
Так, 1 січня до реанімаційного відділення обласної лікарні з опіками обличчя та переломами черепа і кістки правого ока госпіталізовано 40-річного мешканця с. Миколаївка Ємільчинського району Житомирської області. Він запалив салют, а той різко вибухнув.
Рекомендації ДСНС для тих, хто не уявляє Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів:
купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.
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