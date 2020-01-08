Бойовики 4 рази відкривали вогонь, один військовий загинув – ООС Суспільство | 06-01-2020, 07:33 0 198 5 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Російські найманці вели обстріли поруч з Водяним, Павлополем, Гнутовим. Неподалік із Кримським було зафіксовано вогонь снайперів.



Що передувало: 5 січня поблизу н.п.Хутір Вільний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої: один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.



Нагадаємо:



4 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.