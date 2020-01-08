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Без сигарет і авто
|Суспільство | 03-01-2020, 16:22
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Через приховані сигарети громадянин позбувся авто.
459 пачок сигарет з фільтром, позначених акцизними марками України, намагався приховати від митників громадянин Республіки Польщі. У пункті пропуску «Рава-Руська ‒ Гребенне» на виїзд з України він обрав спрощену систему митного контролю «зелений коридор». Однак митники запідозрили можливе приховування товарів і під декоративною обшивкою дверей автомобіля «Nissan Micra» знайшли сигарети.
Оскільки громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ, окрім сигарет також вилучили і автомобіль. Його дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
Справу скерують до суду.
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