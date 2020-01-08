Без сигарет і авто Суспільство | 03-01-2020, 16:22 0 292



Через приховані сигарети громадянин позбувся авто.

459 пачок сигарет з фільтром, позначених акцизними марками України, намагався приховати від митників громадянин Республіки Польщі. У пункті пропуску «Рава-Руська ‒ Гребенне» на виїзд з України він обрав спрощену систему митного контролю «зелений коридор». Однак митники запідозрили можливе приховування товарів і під декоративною обшивкою дверей автомобіля «Nissan Micra» знайшли сигарети.

Оскільки громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ, окрім сигарет також вилучили і автомобіль. Його дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Справу скерують до суду.

