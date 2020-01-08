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На понад 56 відсотків зросли надходження податкових платежів до бюджетів на Львівщині від підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
|Суспільство | 03-01-2020, 16:18
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Підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині у січні-листопаді 2019 року до Зведеного бюджету України сплатили 964,5 млн. грн. податкових платежів, що на 347,6 млн. грн., або на 56,4 відсотка більше, ніж у тому ж періоді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,6 відсотка.
Найбільшими платниками даної галузі є: ТОВ "Львiвенергозбут", ПАТ "Львiвгаз", ЛМКП "Львiвтеплоенерго", ТОВ "Карпатський Вiтер", вiдокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТОВ "Енергопарк "Яворів" та ТОВ "Еко-Оптiма".
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