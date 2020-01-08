ПЕРШІ ЛАСТІВКИ: два гелікоптери Airbus H125 для Держприкордонслужби прибули до Києва Суспільство | 03-01-2020, 16:17 0 274

Сьогодні, 3 січня, в Україну прилетіли два гвинтокрили від французької компанії Airbus Helicopter для Державної прикордонної служби України. Вони отримані в рамках міжурядової угоди України і Франції для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.



Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що два гелікоптери Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу.



«Сьогодні у рамках контракту з французькою компанією Airbus Helicopter ми отримали ще два вертольоти Н125. Вони виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у рамках контракту ми вже отримали п’ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки», – сказав Сергій Яровий.



У свою чергу Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зауважив, що у порівнянні з Мі-8, який є на озброєнні ДПСУ зараз, новий екземпляр економічніший в 4-5 разів.



«Ми зможемо на одній і тій же кількості пального здійснити у 5 разів більше вильотів. У Держприкордонслужби дійсно є потреба в такому невеличкому, маневреному, економічному гелікоптері, який можна використовувати щоденно. З використанням даного типу гелікоптерів ми досягаємо головного – постійної присутності в повітрі та оперативності реагування на зміни обстановки на державному кордоні. Ми надзвичайно задоволені, тому що це сучасний, надійний гелікоптер», – сказав Сергій Дейнеко.



Він додав, що ДПСУ отримає 24 таких машини, в різній комплектації, але такої моделі.



«Пілоти-прикордонники готові до роботи на вертольотах даного типу. В подальших планах – розгорнути ще дві ескадрильї пілотів. Але це буде тоді, коли ми матимемо графік надходження нових гелікоптерів», - відмітив очільник ДПСУ.



Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров зазначив, що Н125 – це лідер у лінійці легких гелікоптерів. Держприкордонслужба обрала саме цю модель, бо вони пристосовані, щоб моніторити поточну ситуацію на кордоні.



«Надалі моделі Н125 прилітатимуть в Україну вже зі спеціальним обладнанням для спостереження. Два гелікоптера, які прибули сьогодні, будуть використовуватися для підготовки пілотів – прикордонників. Не дивлячись на порівняно невеликий розмір, ця машина має велику стабільність польотів, на борт може підняти до 6 членів екіпажу, відсутність вібрації у салоні, що необхідно для роботи оператора та тривалий час перебуває у повітрі без дозаправки», - сказав Сергій Гончаров.



Зауважимо, що у листопаді 2019 року навчання на базі заводу-виробника пройшли механіки авіаційних підрозділів ДПСУ, тож із перших днів експлуатації гелікоптери будуть належно доглянуті та вчасно отримуватимуть потрібне регламентне обслуговування. Окрім того, згідно з умовами міжурядової угоди, на базі виробника підготовку також пройшли авіоніки та пілоти, які у подальшому передаватимуть досвід своїм колегам.



