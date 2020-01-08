ВИКРАДЕНИЙ АВТОМОБІЛЬ, ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 03-01-2020, 13:11 0 280



Автомобіль марки "Фольксваген" 2005 року випуску, який розшукував Інтерпол виявили цієї ночі прикордонники Мукачівського загону.

В пункт пропуску "Вилок" викраденим транспортним засобом прибув 20-річний громадянин Угорщини. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував чоловік відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що у листопаді 2019 року авто було викрадене на території Угорщини. Наразі автомобіль передано співробітникам Національної поліції.

Прес - служба Мукачівського прикордонного загону

