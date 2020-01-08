Розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році Суспільство | 03-01-2020, 11:58 0 274



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 січня 2020 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих ними у 2019 році.

Під час кампанії декларування доходів громадян певні категорії фізичних осіб зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2019 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Крім того, податкову декларацію про майновий стан та доходи мають право подати окремі фізичні особи з метою отримання податкової знижки.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи зобов’язані подати фізичні особи-платники податків, у разі, якщо протягом 2019 року вони отримували:

- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи, які не є підприємцями або не провадять незалежну професійну діяльність;

- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;

- іноземні доходи;

- спадщину, чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Граничні строки подання декларації:

- для платників податку на доходи фізичних осіб – до 01 травня року, що настає за звітним;

- для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;

- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

- для громадян з метою використання права на податкову знижку – до 31 грудня 2020 року (включно).

Заповнити і подати декларацію можна в податковій інспекції за місцем реєстрації. У випадку, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією податковою адресою та не зареєстрована за іншою, вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

Також подати декларацію може кожен платник податку через Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua).