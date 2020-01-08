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У Норвегії зафіксували температурний рекорд
|Суспільство | 03-01-2020, 08:56
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|У селі на півночі Норвегії зафіксували температурний рекорд.
Джерело: BBC
Деталі: У селі Сундалсора на півночі Норвегії 2 січня зафіксували +19 градусів. Це рекордно високий показник і на 25 градусів вищий, ніж у середньому в цей місяць по країні.
Пряма мова: "Це новий рекорд для теплої погоди тут... Люди гуляли на вулицях в футболках сьогодні", - розповів мер місцевого муніципалітету Івонн Уолд.
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