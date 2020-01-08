У Судані розбився літак Ан-12 Суспільство | 03-01-2020, 01:51 0 273 Військовий-транспортний літак Ан-12 зазнав аварії в Судані.



Джерело: Reuters



Деталі: Після вильоту з аеропорту в Західному Дарфурі в Судані зазнав аварії літак Ан-12. Місцеві військові повідомляють про 18 загиблих.



На борту знаходилися 7 членів екіпажу і 11 цивільних осіб, в тому числі чотири дитини.



Причина аварії з'ясовується.