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Посилка з «сюрпризом»
|Суспільство | 02-01-2020, 16:02
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У поштовому відправленні, яке надійшло з Греції, працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили нарковмісні препарати.
150 таблеток з вмістом діючої речовини алпразолам містились серед особистих речей. У митній декларації про їх наявність відправник не вказав, адже згідно з постановою Кабінету Міністрів України вони належать до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Про цей факт як протиправне діяння, що містить ознаки злочину, проінформовано правоохоронні органи.
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