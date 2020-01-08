Актуально: податковий календар на січень 2020 року Суспільство | 02-01-2020, 15:54 0 240

Фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області інформують платників, що:

Четвер, 9 січня 2020.

Останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за грудень (форма № 1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за грудень (форма № 2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за грудень (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за грудень (форма № 1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за грудень (форма № 1-ОТ).

Середа, 15 січня 2020.

Останній день подання:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за грудень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за грудень;

- звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за IV квартал.

Пʼятниця, 17 січня 2020.

Останній день сплати:

- ЄСВ фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства за IV квартал;

- авансового внеску з єдиного податку на січень платниками, віднесеними до першої та другої груп.

Понеділок, 20 січня 2020.

Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ за грудень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- декларації акцизного податку за грудень*;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за грудень;

- податкової декларації рентної плати за грудень з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень у разі неподання податкової декларації за 2018 р.

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* Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (за потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ).

Останній день сплати:

- ЄСВ роботодавцями за грудень (крім гірничих підприємств).

Вівторок, 28 січня 2020.

Останній день сплати:

- ЄСВ гірничими підприємствами за грудень.

Середа, 29 січня 2020.

Останній день сплати:

- авансового внеску податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за IV квартал;

- авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за IV квартал.

Четвер, 30 січня 2020.

Останній день сплати:

- ПДВ за грудень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку за грудень;

- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень;

- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за грудень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за грудень;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за грудень;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за грудень;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за грудень;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за грудень;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень;

- єдиного податку платниками четвертої групи за ІV квартал.

Пʼятниця, 31 січня 2020.

Останній день подання:

- інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2019 р.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

