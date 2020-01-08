Підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю продовжено на п’ять років змогу застосовувати нульову ставку з ПДВ Суспільство | 02-01-2020, 13:47 0 161



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 05.12.2019 № 344-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю», який набрав чинності 25 грудня 2019 року, підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю продовжено на п’ять років (до 01.01.2025) змогу застосовувати нульову ставку з податку на додану вартість за операціями з постачання товарів/послуг, що безпосередньо ними виготовляються (пункт 8 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

