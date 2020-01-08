Святкування Нового року в Італії: один загинув і понад 200 поранені Суспільство | 02-01-2020, 08:49 0 187 В Італії під час святкування Нового року загинула одна людина, 204 отримали поранення.



Джерело: "Інтерфакс-Україна"



Деталі: За даними МВС Італії, основною причиною травм стали петарди.



11 з постраждалих перебувають у важкому стані.



Випадок загибелі людини стався в області Марке. Чоловік упав з обриву, коли намагався спуститися нижче, щоб загасити пожежу, спричинену святковою піротехнікою.



Відзначається, що це найважчі "втрати" за новорічну ніч у країні за останні шість років.