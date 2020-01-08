В Албанії на глибині 13 кілометрів стався землетрус Суспільство | 02-01-2020, 08:03 0 190 В Албанії, поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни, стався землетрус.



Джерело: Геологічна служба США



Деталі: Землетрус магнітудою 4,2 стався на західному узбережжі Албанії. Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 кілометра.



Наразі немає жодної інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок стихійного лиха.



Нагадаємо:



Потужний землетрус силою 6,4 бала стався 26 листопада 2019 року в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії.