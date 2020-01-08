Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 01-01-2020, 09:46 0 676



Новорічна ніч на лінії розмежування пройшла спокійно. Усі КПВВ сьогодні відкрились вчасно та працюють в штатному режимі.



Минулої доби інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через КПВВ прослідувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» - 2555 осіб та 450 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 2250 осіб та 512 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» – 2167 осіб та 510 транспортних засобів;



«Гнутове» – 685 осіб та 197 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 2605 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 0/0; «Мар’їнка» – 0/0; «Новотроїцьке» – 30/0; «Гнутове» – 3/0.











