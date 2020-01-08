В Новий рік на Донбасі не стріляли — ООС Суспільство | 01-01-2020, 09:33 0 212 З початку нового року російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.



З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".



Деталі: 31 грудня противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Нагадаємо:



У 2019 році на Донбасі загинуло 110 захисників – 107 чоловіків і 3 жінки.