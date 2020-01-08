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Поліція посилить охорону Києва у новорічну ніч
|Суспільство | 31-12-2019, 11:59
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|Поліція Києва повідомляє, що посилить заходи безпеки у столиці у новорічну ніч.
Джерело: пресслужба поліції
Дослівно: "Працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії дбатимуть про безпеку киян та гостей столиці у місцях масових святкувань.
Бажаємо усім гарного новорічного настрою та безпечних веселих свят".
Деталі: Правоохоронці закликають громадян бути пильними і уважними та не порушувати правопорядок.
У разі необхідності мешканцям варто негайно звертатися до найближчого поліцейського або телефонувати на спецлінію 102.
Передісторія:
31 грудня та 1 січня рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської від Михайлівської до Софійської площі буде заборонено.
Разом з тим у новорічну ніч роботу "Київського метрополітену" та наземного громадського транспорту подовжать на 3 години.
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