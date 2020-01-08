УКРАЇНЕЦЬ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ Суспільство | 30-12-2019, 16:14 0 237

Викрадений автомобіль виявили сьогодні прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.

Під час заходів прикордонного контролю на одну з автівок, які прямували на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Вилок», спрацювала база даних Інтерполу.

В ході перевірки встановлено, що автомобіль марки "БМВ" 2011 року випуску, в листопаді 2018 року був викрадений у Франції. Перетнути кордон вказаним авто намагався наш 45-річний співвітчизник.

Про даний факт прикордонники повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.



Прес - служба Мукачівського прикордонного загону

