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УКРАЇНЕЦЬ НАМАГАВСЯ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН НА ВИКРАДЕНІЙ АВТІВЦІ
|Суспільство | 30-12-2019, 16:14
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Викрадений автомобіль виявили сьогодні прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.
Під час заходів прикордонного контролю на одну з автівок, які прямували на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Вилок», спрацювала база даних Інтерполу.
В ході перевірки встановлено, що автомобіль марки "БМВ" 2011 року випуску, в листопаді 2018 року був викрадений у Франції. Перетнути кордон вказаним авто намагався наш 45-річний співвітчизник.
Про даний факт прикордонники повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.
Прес - служба Мукачівського прикордонного загону
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