Синоптики розповіли, якими будуть останні дні 2019 року Суспільство | 30-12-2019, 09:41 0 251 У найближчі дні на українців чекає зимова погода: подекуди випаде невеликий сніг, температура опуститься нижче нуля.



Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр.



Деталі: 30 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця (у південній частині місцями).



Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Криму до 5° тепла.



У Києві та області 30 грудня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вдень 1-3° морозу. По області - 0-3° морозу.



31 грудня вночі у східних, вдень і в західних та місцями північних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.



Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень 31 грудня та вночі 1 січня місцями пориви 15-20 м/с.



У столиці 31 грудня вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.



1 січня в Україні очікується невеликий мокрий сніг (вдень у західних, північних та більшості південних областей без опадів); температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на півдні до 6° тепла). На дорогах місцями ожеледиця.



2- 3 січня переважно без опадів.