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З'явилася ще одна версія катастрофи літака в Алмати
|Суспільство | 30-12-2019, 09:23
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|Одна з версій катастрофи літака Bek Air в Алмати 27 грудня – помилка в роботі навігаційних служб.
Джерело: глава МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв, якого цитує "Радіо Свобода"
Деталі: Раніше слідство, а також віце-прем'єр Казахстану Роман Скляр називали серед можливих причин катастрофи помилку пілотів і технічну несправність. МВС також згадувало серед версій погодні умови, проте віце-прем'єр відкинув цей варіант.
Відзначається, що бортові самописці літака знаходяться в хорошому стані, їх передали в Москву фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК).
Що було раніше: 27 грудня в результаті аварії пасажирського літака авіакомпанії Bek Air недалеко від аеропорту Алмати загинули 12 осіб, в тому числі командир повітряного судна. Десятки людей постраждали.
Літак Fokker-100 виконував рейс в Нур-Султан, на борту були 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. Двоє українців, які були на борту, отримали травми.
Аварія сталася при зльоті. Літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав у районі житлових будинків. Польоти літаків Fokker 100 у Казахстані призупинено. Також призупинено роботу авіакомпанії Bek Air.
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