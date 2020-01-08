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Рятувальники попереджають про ожеледицю

Суспільство | 30-12-2019, 09:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 257 257    
У понеділок на дорогах України очікується ожеледиця.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "За прогнозами Укргідрометцентру, 30 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця".
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