У полоні бойовиків залишаються ще близько 300 українців — Лутковська Суспільство | 30-12-2019, 06:53 0 257 Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.



Джерело: Валерія Лутковська, передає Укрінформ



Пряма мова: "У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи — їх родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних, - УП) І видає відповідні довідки... Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там знаходяться без документів... Тому я так приблизно припускаю, що ще по 300 осіб ми будемо вести переговори".



Нагадаємо:



Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна продовжуватиме обговорення з приводу обміну за формулою "всіх на всіх".

9 грудня 2019 року у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".

29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.