Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді публічно прозвітувала про свою роботу за 2019 рік Суспільство | 27-12-2019, 18:25 0 379 Вчора, 26 грудня, в URBAN-бібліотеці Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді прозвітувала про свою діяльність за 2019 рік. Учасники Дитячої дорадчої ради розповіли про виконані проекти та заходи, а також зазначили, що існування такої ради — це можливість для дітей висловлювати свою думку і є гарантія того, що її почують, а також можливість втілити свої ідеї або поділитися ними.

Звіт ради розпочався із вступного слова начальника управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Ростислава Тимківа, який відзначив важливість такої ради для міста, та вручив подяки за вагомий внесок у реалізацію міської політики щодо покращення життя дітей у місті.



Учасники Дитячої дорадчої ради зазначили, що діяльність такої ради — це також чудова платформа для розвитку, адже для Дитячої дорадчої ради були проведені індивідуальні тренінги щодо саморозвитку, які організовували управління персоналом Львівської міської ради. Також діти одні із перших пройшли курс домедичної допомоги, мали можливість співпрацювати з різними управліннями та організаціями, зокрема такими, як Молодвіжцентр. Львів, учнівський парламент міста Львова, Головне територіальне управління юстиції у Львівській області та інші.



Також учасники поділились історіями свого досвіду перебування в раді. Майже всі зазначили, що рада допомогла їм позбутися страху перед публічними виступами, побачити, як творяться проекти, що треба не зупинятися, а йти до своїх цілей, незважаючи ні на що.



Новий набір в раду буде оголошено на сайті Львівської міської ради та на сторінці Дитячої дорадчої ради https://www.facebook.com/lvivchildrencouncil/ на початку січня 2019 року.



Нагадаємо, з метою захисту прав та інтересів дітей, врахування їх думки та безпосереднього залучення дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування, ухвалою Львівської міської ради від 29.06.2017 року № 2144 затверджено положення «Про Дитячу дорадчу раду при Львівській міській раді».



