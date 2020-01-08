З наступного року у місті запрацюють управління спорту та управління молодіжної політики Суспільство | 27-12-2019, 18:22 0 365 З наступного року управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики буде реорганізовано способом поділу на управління спорту департаменту гуманітарної політики та управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики ЛМР. Так, сьогодні на виконавчому комітеті затвердили положення про створення двох окремих управлінь.

«Тепер у начальника управління буде більше часу сконцентруватися на спортивній діяльності міста, а молодіжна діяльність буде мати нового очільника», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



Основними завданнями управління спорту є:



Подання пропозицій щодо створення сприятливих умов для розвитку спортивної інфраструктури м. Львова.

Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників установ, організацій, підпорядкованих підприємств.

Участь у всеукраїнських та міжнародних проектах у галузі спорту.

Організаційна та фінансова підтримка спортивних клубів та організацій.

Організація та співорганізація проведення спортивно-масових заходів.

Сприяння у міжнародному співробітництві з питань спорту.

Формування бачення розвитку вуличної спортивної інфраструктури.



До складу управління спорту входять відділ масового спорту та відділ спорту високих досягнень.

