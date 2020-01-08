|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Для львівських шкіл закуплять 100 мультитач панелей на умовах лізингу
|Суспільство | 27-12-2019, 18:21
| 0 717
|
|Сьогодні, 27 грудня, на виконавчому комітеті прийняли рішення про передачу ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» у сублізинг мультитач панелей для закладів загальної освіти.
«Сьогодні члени виконавчого комітету підтримали проєкт рішення щодо безоплатної передачі ЛКП „МЦІТ“ у сублізинг мультитач панелей у кількості 100 штук для закладів загальної освіти», — зазначили у ЛКП.
Нагадаємо, згідно з програмою «Львів-2020» кожна школа міста повинна бути забезпечена мультибордами, щоб навчання дітей було інтерактивним та сучасним. Зараз у кожному навчальному закладі міста є мінімум по одній мультитач панелі, а у деяких школах — по 3−4.
|
|