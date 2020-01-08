Для львівських шкіл закуплять 100 мультитач панелей на умовах лізингу Суспільство | 27-12-2019, 18:21 0 717 Сьогодні, 27 грудня, на виконавчому комітеті прийняли рішення про передачу ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» у сублізинг мультитач панелей для закладів загальної освіти.

«Сьогодні члени виконавчого комітету підтримали проєкт рішення щодо безоплатної передачі ЛКП „МЦІТ“ у сублізинг мультитач панелей у кількості 100 штук для закладів загальної освіти», — зазначили у ЛКП.



Нагадаємо, згідно з програмою «Львів-2020» кожна школа міста повинна бути забезпечена мультибордами, щоб навчання дітей було інтерактивним та сучасним. Зараз у кожному навчальному закладі міста є мінімум по одній мультитач панелі, а у деяких школах — по 3−4.



