До 1 квітня продовжено термін врегулювання оплати за послуги водопостачання мешканцям сіл, які раніше належали до переліку сіл «депресійної лійки Суспільство | 27-12-2019, 18:17 0 364 Сьогодні виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.02.2018 № 157», відповідно до якого, до 1 квітня 2020 року продовжено термін врегулювання оплати за послуги водопостачання мешканцям 31 села, які раніше належали до переліку сіл «депресійної лійки».

Як відзначила під час обговорення цього рішення Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, з головами сільських рад проводяться зустрічі, як у цьому році так і в наступному, а також листами їх попереджено, що лише на три місяці будуть продовжені такі умови.



Мова йде про 5 сіл Городоцького району: с. Артищів, с. Заверещиця, с. Керниця, с. Мавковичі, с. Повітно; 5 сіл Яворівського району: с. Добростани, с. Затока, с. Кам’янобрід, с. Мальчиці, с. Поріччя; та 17 сіл Жовківського району: с. Велике Передмістя, с. Відродження, с. Горбові, с. Долина, с. Дубрівка, с. Думичі, с. Забава, с. Залісок, с. Зашків, с. Зубейки, с. Кут, с. Луцики, с. Падюки, с. Підлісся, с. Хитрейки, с. Цитуля, с. Чирі, 4 села Золочівського району: с. Кийків, с. Лука, с. Підлипці, с. Червоне, мешканці яких користувались безкоштовно послугою водопостачання, оскільки для них на місцевому рівні затверджували так званий «нульовий тариф».



«Ми уже кілька років проводимо роз’яснювальну роботу селищних головам та громадам щодо необхідності правового врегулювання цього питання. Селищні ради зобов’язані визначити виконавця послуг, прийняти на баланс мережі водопроводу, встановити лічильники, укласти угоди та сплачувати за спожиту воду.



До цього часу усе фінансове навантаження за безоплатну воду лягає на плечі нашого підприємства та бюджету міста. Так не може тривати завжди і ми наполягаємо на цивілізованому вирішенні питання", — коментують у ЛМКП «Львівводоканал».



