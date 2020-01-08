Мерія закликає бути обережними на дорогах: очікується погіршення погодних умов Суспільство | 27-12-2019, 18:15 0 418 Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що у Львові 28 грудня на дорогах ожеледиця. Місцями пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с, хуртовина. Вдень по півдню території значний сніг. Мерія просить усіх водіїв обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.