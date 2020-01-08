Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов Суспільство | 27-12-2019, 18:12 0 406 Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з огляду на погодні умови та прогноз про можливе погіршення — налипання мокрого снігу та ожеледицю, снігоприбиральна техніка буде чергувати в режимі готовності оперативно виїхати на прибирання вулиць і тротуарів.

«Відповідно до розпорядження міського голови Львова снігоприбиральна техніка чергує цілодобово на час зимового періоду.



З огляду на погодні умови та прогноз про можливе погіршення — налипання мокрого снігу та ожеледицю, снігоприбиральна техніка буде чергувати в режимі готовності оперативно виїхати на прибирання вулиць і тротуарів", — повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



Львівська міська рада звертається також до голів ОСББ та керівників управляючих компаній з вимогою якісного прибирання прибудинкових територій та хідників. Відповідно до ст. 152 Адміністративного кодексу, за неякісне прибирання передбачено штрафні санкції.



Загалом у Львові до прибирання міста взимку готово 140 одиниць снігоочисної та іншої комунальної техніки. Мерія просить мешканців бути обережними та про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» для оперативного реагування комунальних служб.



