До уваги закарпатців: режим роботи ЦОП у передсвяткові та святкові дніДо уваги закарпатців: режим роботи ЦОП у передсвяткові та святкові дні Суспільство | 27-12-2019, 18:09 0 307 У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують платників про режим роботи Центрів обслуговування платників у передсвяткові та святкові дні.

Зокрема, Центри обслуговування платників (ЦОП) будуть працювати в такому режимі:

- 28 грудня 2019 року (субота) – до 16:45;

- 29, 30, 31 грудня 2019 року та 1, 4, 5, 6, 7 січня 2020 року – вихідні дні;

- 11 січня 2020 (субота) – до 17:00.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

