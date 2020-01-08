Щодо новацій в застосуванні РРО – під час телефонного сеансу «гаряча лінія» Суспільство | 27-12-2019, 16:26 0 315 На запитання громадян та суб’єктів господарської діяльності відповідав напередодні, 26 грудня 2019 року, Михайло Подгорнов – заступник начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДПС у Закарпатській області.

Громадян, зокрема, цікавило яким чином запровадження РРО для «єдинників» вплине на критерії застосування спрощеної системи оподаткування?

За словами Михайла Подгорнова, із 1 жовтня 2020 застосування РРО стане обов’язковим для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють: реалізацію товарів (надання послуг) через мережу інтернет; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах; діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; реалізацію текстилю (окрім реалізації за готівкові кошти на ринках); реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується КМУ. Із 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку 2-4 групи.

Крім того, підприємці платники єдиного податку 2 та 3 груп, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби та вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зобов’язані з 19 квітня 2020 року вести облік товарів. При цьому, суб’єкти господарювання, зобов’язані під час проведення перевірки надати документи, які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходиться у місті продажу.

Слід відмітити, що із 1 січня 2021 року граничний обсяг доходу для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку ІІ групи збільшується з 1,5 млн. грн. до 2,5 млн. грн.

Цікавило громадян і питання: Яким категоріям платників податків необов’язково застосовувати РРО?

– Нові правила застосування РРО не зачіпають: спрощенців І групи (річний дохід до 300 тис. грн), а також не стосуються фізосіб, які продають на ринку вживані речі, продукти власного підсобного господарства, – наголосив податківець.

Розповів заступник начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями і про те, як працюватиме програмний РРО та те, що у суб’єктів господарювання буде можливість використовувати на свій власний вибір або класичний, або програмний РРО в залежності від потреб та бажання. ДПС України розробляє безкоштовне програмне забезпечення і уже з 1 січня 2020 року платники зможуть використовувати його в тестовому режимі.

Варто зазначити, що питали закарпатці й про те, як функціонуватиме система «кеш-бек»?

– Для подання скарги про недійсний фіскальний чек заявник має ідентифікувати себе через приватну частину Електронного кабінету. Податківці застосовуватимуть штраф не по факту надходження скарги, а тільки після того, як буде доведено, що продавець дійсно допустив порушення. Ми оцінюватимемо достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця по відношенню до покупця. Крім того, оскаржувати чек можна за умови загальної суми покупки понад 850 гривень, наголосив Михайло Подгорнов.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

