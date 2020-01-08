З 03.01.2020 року змінюються реквізити бюджетних рахунків Суспільство | 27-12-2019, 16:19 0 320 Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 03 січня 2020 року змінюються реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які будуть відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 (із змінами і доповненнями).

Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків, які будуть введені в дію з 03.01.2020 року, розміщена на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) в розділі «Бюджетні рахунки»