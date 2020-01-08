Дрони на охороні кордону Суспільство | 27-12-2019, 16:17 0 320 У прикордонному відомстві України відбулося поповнення парку безпілотних літальних апаратів з потужною оптикою, що допомагають охороняти українсько-польський кордон.



У Мостиський, Львівський та Луцький прикордонні загони надійшли нові «пташки». Тепер ці загони мають 20 комплексів, до складу яких входить 60 безпілотних літальних апаратів. Їх загальна вартість близько 36 млн грн. Авіаційні комплекси Matrice 200 прикордонники отримали в рамках проєкту «Візуальний контроль за функціонуванням пунктів пропуску» (№ PBU.04.01.00-UA-0240/17-00) Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».



Застосовуватимуть безпілотники фахівці-прикордонники, які пройшли відповідну підготовку.