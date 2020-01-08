Мер відзначив переможців конкурсу найкращих різдвяних вітрин Суспільство | 27-12-2019, 13:22 0 325 З 20 листопада до 20 грудня у Львові тривав конкурс на різдвяно-новорічне оформлення вітрин. Підприємці та мешканці могли долучитися до створення святкової атмосфери, декоруючи свої вітрини, вікна та балкони центральної частини міста. Тож сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий нагородив подяками переможців конкурсу «Краща вітрина».

«Ми вас запросили, щоб нагородити і подякувати. Маю приємність подякувати вам за вашу майстерність і творчість, бо добре здизайнована і добре організована вітрина — це також витвір мистецтва. Коли гості нашого міста та львів’яни прогулюються вуличками нашого міста, бачать таку красу, то це у них породжує цікаві ідеї. Дякую за вашу працю і хочу від імені громади вшанувати вас дипломами», — сказав мер Львова Андрій Садовий.



Відтак, Андрій Садовий вручив дипломи:



колективу ресторану «Оцет» за ІІІ місце у конкурсі на найкраще оформлену вітрину

колектив весільного салону дизайнерських суконь «Milla Nova» за ІІ місце

колектив «Майстерні карамелі» за І місце.



Зазначимо, цього року рекомендованою стилістикою оформлення конкурсних вітрин є стиль арт-деко, що заохочує учасників конкурсу до використання етнічних геометричних візерунків та декоративних елементів. При оцінюванні поданих на участь у конкурсі об'єктів, враховували інноваційність композиційного рішення, використання ілюмінацій та механічних конструкцій, також оцінюватимуться зовнішній технічний та естетичний стан об'єкту. У конкурсі могли взяти участь об'єкти, розміщені в центральній частині м. Львова.



24 грудня відбулося засідання конкурсної комісії на краще оформлення вітрин об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, інших закладів та установ, вікон та балконів будинків центральної частини міста Львова до новорічних та різдвяних свят. У результаті — обрано трьох переможців.

