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| Газета №35 (55) / 2014
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У 2020 році 10 медзакладів міста отримуватимуть бюджетні кошти на забезпечення ліками пільгових категорій населення
|Суспільство | 27-12-2019, 12:26
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|Сьогодні виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про затвердження переліку одержувачів бюджетних коштів у 2020 році на виконання Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020−2021 роки.
Зокрема, це такі медичні заклади:
1. Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева»
2. Комунальне некомерційне підприємство «3-я міська клінічна лікарня м. Львова»
3. Комунальне некомерційне підприємство «4-а міська клінічна лікарня м. Львова»
4. Комунальне некомерційне підприємство «5-а міська клінічна лікарня м. Львова»
5. Комунальне некомерційне підприємство «1-а міська поліклініка м. Львова»
6. Комунальне некомерційне підприємство «2-а міська поліклініка м. Львова»
7. Комунальне некомерційне підприємство «3-а міська поліклініка м. Львова»
8. Комунальне некомерційне підприємство «4-а міська поліклініка м. Львова»
9. Комунальне некомерційне підприємство «5-а міська поліклініка м. Львова»
10. Комунальне некомерційне підприємство «6-а міська поліклініка м. Львова»
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