На виконавчому комітеті прийняли низку рішень у сфері містобудування Суспільство | 27-12-2019, 12:23 0 597 Сьогодні, 27 грудня, виконавчий комітет прийняв низку рішень у сфері містобудування. Так, члени виконкому підтримали 6 проєктів рішень.

Зокрема, прийняли рішення:



Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ЛКП «Палац ігрових видів спорту» двосекційної двотрансформаторної підстанції ТП-10/0,4 кВ на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові);

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ОСББ «Довга 30А» трансформаторної підстанції для житлового будинку на вул. Довгій, 30-А;

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «БК «Приватбуд-Львів» багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Б. Хмельницького, 207 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд (із зауваженнями);

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львів-Інвест Плюс» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним гаражем на вул. Угорській, 14;

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Хотел бізнес девелопмент» готелю на вул. Героїв УПА, 72 у м. Львові зі знесенням існуючої будівлі;

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.06.2018 № 570.



