«Корупція — це хвороба, яку треба лікувати щодня», — Андрій Садовий Суспільство | 27-12-2019, 12:21 0 393 Львів одним із перших міст в Україні розробив та затвердив детальну інструкцію з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у міськраді, її виконавчих органах, установах, організаціях і комунальних підприємствах. Як зазначив під час засідання виконкому міський голова Андрій Садовий, це рішення сприятиме збільшенню прозорості та чесності в місцевому самоврядуванні.

«Це найбільш детальний, виважений і пропрацьований документ такого типу в Україні, — зазначає директорка юридичного департаменту міськради Гелена Пайонкевич. — Він повністю врегульовує проблематику. Готували документ наші колеги із сектору з питань доброчесності і запобігання корупції, спільно з юридичним департаментом».



За словами посадовиці, документ розроблений, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції», ЗУ «Про місцеве самоврядування» і рекомендацій Transparency International. Також під час його підготовки консультувалися з Центром політичних студій та аналітики «Ейдос».



«Львів намагається підняти свої позиції в рейтингу „Прозорі міста“. І це доволі важливий документ, який повністю врегульовує, як діяти посадовим особам органів місцевого самоврядування та керівникам комунальних підприємств при реальному чи потенційному конфлікті інтересів. Також там є зразок заяви, яку чиновник зобов’язаний заповнити та подати своєму керівнику в такому випадку», — додає Гелена Пайонкевич.



Мер Львова Андрій Садовий, своєю чергою, зауважив, що такий документ в органах влади особливо актуальний, адже рівень проблеми конфлікту інтересів в Україні не завжди правильно оцінений.



«Дуже грамотний документ і дуже на часі. Корупція — це така хвороба, яку треба лікувати щодня. Її неможливо побороти раз і назавжди. А конфлікт інтересів — це річ, яка чомусь раніше в Україні не ставилась до уваги. Навпаки: люди, які були у владі, раптово ставали багатими, або ж багатими ставали їхні родичі. Напевно, вони мають якісь геніальні таланти і здібності. Це рішення дасть більше прозорості і чесності», — зазначив Андрій Садовий.



Нагадаємо, раніше Львів розробив та затвердив Кодекс етичної поведінки посадових осіб і працівників виконавчих органів мерії, її установ, організацій та комунальних підприємств. Як акцентував міський голова, це прецедент, адже більшість міст в Україні такого документу не мають.



