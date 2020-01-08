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Місто облаштує ще одну нову амбулаторію сімейної медицини
|Суспільство | 27-12-2019, 12:15
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|Львів розвиває мережу амбулаторій сімейної медицини. Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про взяття на баланс КНП «6-а міська поліклініка м. Львова» нежитлового приміщення на вул. Винна Гора, 30 у м. Винники. Там, зокрема, облаштують амбулаторію для мешканців Винник.
Зауважимо, що Львів завжди був лідером запровадження сімейної медицини — щоб усі мешканці, особливо у віддалених від центру районах, мали якісну первинну допомогу недалеко від дому. Щорічно управління охорони здоров’я Львова відкриває одну-дві нові амбулаторії в місцях щільного проживання населення. І за останні 5 років було створено і відкрито 11 нових амбулаторій, а загалом у Львові функціонує 19 амбулаторій.
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