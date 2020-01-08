ГУ ДПС у Львівській області повідомляє про режим роботи центрів обслуговування платників у передсвяткові та святкові дні Суспільство | 27-12-2019, 12:12 0 298 Головне управління ДПС у Львівській області інформує платників податків Львівщини про режим роботи Центрів обслуговування платників державних податкових інспекцій у передсвяткові та святкові дні.

Зокрема, Центри обслуговування платників будуть працювати в такому режимі:

- 28 грудня 2019 року (субота) – до 17 год 00 хв.;

- 29, 30, 31 грудня 2019 року та 1, 4, 5, 6, 7 січня 2020 року – вихідні дні;

- 11 січня 2020 року (субота) – до 17 год. 00 хв.

