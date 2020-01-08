Чергові бригади комунальних підприємств працюватимуть під час Новорічних вихідних Суспільство | 27-12-2019, 12:00 0 275 У зв’язку з вихідними днями з нагоди Нового року, з 30 грудня по 1 січня у місті працюватимуть чергові бригади комунальних підприємств ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛМКП «Львівводоканал» та чергуватиме снігоприбиральна техніка ШРП у всіх районах міста.



«ЛМКП „Львівтеплоенерго“ працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу тепла і гарячої води споживачам. Вразі виникнення аварійних ситуацій, а ми сподіваємося, таких не буде, їх оперативно усуватимуть. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен може туди звернутися за номером 15−85», — розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».



Також цілодобово працюватиме аварійно-диспетчерська служба ЛКП «Залізничнетеплоенерго». У разі необхідності, можна звертатися за номером тел. 292−01−87.



Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал» у випадку виникнення аварійних ситуацій на мережах водопостачання необхідно звертатися в диспетчерську службу, яка працює цілодобово, за номером 15−51 або 259−15−50, 259−15−51. Інформація про аварійні відімкнення водопостачання оперативно розміщується на офіційному веб-сайті підприємства http://lvivvodokanal.com.ua/ та на порталі Гарячої лінії міста



Також у кожному районі міста чергуватиме снігоприбиральна техніка ШРП.





