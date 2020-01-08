Частина чистого прибутку, яку слід перерахувати в державний бюджет для державних унітарних підприємств, з 1 січня 2019 року − 90%. Суспільство | 27-12-2019, 11:53 0 259 Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1015 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни:

до п.1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) держаними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року № 138;

до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 364 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави».

З урахуванням змін, частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), починаючи з 1 січня 2019 року у розмірі 90%.

Для приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго», акціонерних товариств «Українська залізниця» та «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» базовий норматив відрахування частки прибутку визначається у розмірі 90%.

Для публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», базовий норматив залишається у розмірі 30%.

