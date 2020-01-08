РФ і Україна домовилися про відмову від взаємних претензій щодо газу – росЗМІ Суспільство | 27-12-2019, 11:41 0 267 Росія і Україна домовилися, що з 1 січня обнуляються взаємні претензії і знімаються арешти майна на користь рішень за судовими позовами.



Про це 27 грудня заявив глава російського Міненерго Олександр Новак, передають РИА Новости.



Офіційної інформації з боку української сторони поки немає.



26 грудня представники НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпром" знову зустрілися у Відні, щоб погодити умови нового контракту на транзит газу.



Очікується, що в найближчі дати буде погоджена п’ятирічна угода на транзит російського газу українською газотранспортною системою.



За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, завершити погодження договорів планують 27 грудня, але за необхідності продовжать роботу на вихідних.



Очільник Міненерго Росії Олександр Новак в коментарі російським ЗМІ заявив, що угода повинна бути підписана у вихідні.



Нагадуємо:



20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.



За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.



Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.



Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.



